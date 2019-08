Starship kaasas 40 miljonit dollarit ja laieneb jõuliselt ülikoolilinnakutesse

Koos A-seeria investeeringuga on Starship tänaseks kaasanud 85 miljonit dollarit. Rahastusvooru juhtis Morpheus Ventures, osalesid ka varasemad investorid, sealhulgas Shasta Ventures, Matrix Partners, MetaPlanet Holdings ja teised. Uute investoritena lisandusid TDK Ventures ja Qu Ventures.

Starship Technologies on tänaseks laienenud üle kogu maailma. Ettevõtte robotid on sõitnud rohkem kui 500 000 kilomeetrit, ületanud 4 miljonit ülekäigurada ja vedanud 100 000 pakki – tegemist on esimese pakirobotiettevõttega, mis sellise mahuni on jõudnud. Tänaseks on klientideni viidud üle 6 000 pitsa, 25 000 liitri piima, 8 000 kohvi ja 15 000 banaani.

Iseseisvalt sõitvad pakirobotid tegutsevad juba täna George Mason University ja Northern Arizona University linnakutes ning toimetavad kohale toitu rahvusvahelistest ja kohalikest toidukettidest nagu Taco Bell, Einstein Bros. Bagels, Common Grounds ja Rock N Roll Sushi.

„Starship on oma valdkonnas konkurentidest mitme sammu võrra ees, pakkudes klientidele kaasaegset tehnoloogiat. Panustame põnevusega Starshipi eduloosse niivõrd olulises kasvustaadiumis,“ avaldas ettevõttesse investeerinud TDK Ventures´i juht Nicolas Sauvage.

„Meie eesmärk on pakkuda oma teenust enam kui miljonile tudengile,“ kommenteeris Starship Technologies tegevjuht Lex Bayer. „Uus põlvkond tudengeid on harjunud maailmaga, kus robotid toovad tellimuse kohale. Meie teenused on nii ülikoolilinnakutes kui ka erinevates linnaosades väga hästi vastu võetud, sest me teeme oma klientide elu lihtsamaks ja kingime neile juurde vaba aega,“ lisas Bayer.