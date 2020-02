STARTERis saavad unistustest reaalsed plaanid ja tegevused

A Story meeskonna liige Kati Mäesaar tõi välja, et läks STARTER programmi just selleks, et idee vajalikkuse ja teostatavuse kohta tagasisidet saada. „Kõige suurem hirm oli muidugi oma ideede tutvustamises teistele, kuid kahtlesin ka selle ärilises jätkusuutlikkuses," tõdeb Mäesaar. Ta kiidab, et programm on selles osas väga asjakohane, sest andis võimaluse oma ärimudelit arendada vastavalt saadud tagasisidele.

STARTERiga saab liituda ka siis, kui sul ei ole enda ideed, kuid on soov ettevõtluses kätt harjutada. Programmi alguses toimub ideede tutvustamise üritus, kus saab tutvuda osalejate ideedega ning nende meeskonnaga liituda. Näiteks CommuniCare oli algselt Norman Vesteri idee, kuid just STARTERis suutis ta oma ideega ära võluda kolm kursavenda: Andre-Loit Valli, Siim Aksel Ameri ja Vadim Konovi.

Ole avatud muutustele

Liisi Tarvo, kes juhib kolme Tallinnas asuvat Wrap'n'Rolli kohvikut, rõhutab, et programmi tulles peab ka kriitiliseks tagasisideks valmis olema. „Osalesin Start-up Speed Dating üritusel, kus õhtu jooksul tuleb teha pitche mentoritele," meenutab Tarvo. „Hästi läks mul seni, kuni kohtasin oma tulevast ärimentorit." Mentori roll oli äriplaan väikesteks osakesteks lahti arutada ja suuremat plaani näidata ning Tarvole said selgeks tema idee nõrgad kohad.

Tarvo on mentorile väga tänulik, sest just tema tagasiside aitas neiul säästa palju aega ja raha. „Mul on hea meel, et sain selle kogemuse turvalises keskkonnas, see aitas mul teha valiku ning jääda oma praeguse ettevõtte juurde," rõõmustab Tarvo.

Ka CommuniCare'i eestvedaja Vester toob välja, et nende idee on programmi jooksul oluliselt muutunud ning mobiilirakenduse aseme arendavad nad hoopis kodulehekülge. „Muutustest hoolimata on siht silme ees ja entusiasm pole kindlasti vähenenud," kinnitab Vester. Hetkel valmistatakse ette algatust tutvustavaid üritusi.

Julgus oma ideedega ärimaailma siseneda

Programmi jooksul võetakse osa loengutest ja seminaridest, kus koostatakse äriplaan ning räägitakse majandusest, teenuste disainimisest ja äripidamise õiguslikest alustest. See annab hea hüppelaua päris ärimaailma sisenemiseks.

Wrap'n'Rolli kohvikuketi juht oli küll juba enne STARTERisse tulekut ühe kohviku omanik, kuid ütleb, et sai siiski programmist julgust ja ettevõtlikust oluliselt juurde. „Nüüd on mu ühest kohvikust saanud kohvikute kett ning ma kasutan programmist saadud teadmisi enda ettevõtte juhtimisel igapäevaselt," kiidab Tarvo programmi.