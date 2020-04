Statistika näitab, millise paugu võib panna kriis kõige enam kannatavale sektorile

Mida võib oodata sel aastal?

Raske on täpselt hinnata, mida koroonakriis täpselt sektorile kaasa toob. Erinevad eksperdid usuvad, et kõigest eelnevast jääb alles ehk vaid 10-20 protsenti. Suvi, mis on Eesti turismi absoluutne kõrgaeg, tõotab tulla väga niru. Võib-olla isegi täiesti tühi.

Kujutame nüüd ette, et 2,25 miljoni välisturisti asemel külastab meid sellest viiendik ehk 450 000 inimest. See on siis positiivne stsenaarium. Kui piirangud jäävad paika, siis ei pääse liikuma ka siseturist, kes teeb oma käigud samuti kuumal puhkuste ajal ehk suvel. Kui neistki vaid 20% alles jääks, siis tehtaks vaid 308 000 reisi.

Turismisektor kokku toodab väärtust miljardites eurodes, millest jääb alles vaid pisku. Seda auku on väga raske lappida ning kes julgeb ennustada, et me 2021. aastal reisime samas mahus nagu 2019. aastal? Pigem võib panustada sellele, et sellised numbrid taastuvad alles aastate pärast, kui üldse.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

