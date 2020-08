Statistikaamet mures. Ettevõtetelt majandusaasta näitajate kogumine edeneb vaevaliselt

ärileht.ee RUS

Statistikaameti uus maja Foto: Andres Putting

Statistikaameti andmetel on oma eelmise majandusaasta näitajate kohta EKOMARi küsimustiku täitnud vaid 54,45% ettevõtetest. Arvestades nende andmete olulisust riiklikult tähtsate otsuste tegemisel, ei ole aga võimalik majandusaasta aruannetega seotud statistika küsimustike tähtaegu edasi lükata. Seega tuletab statistikaamet meelde, et küsimustiku täitmine on kohustuslik ja palub andmed esitada võimalikult kiiresti.