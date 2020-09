Statistikaamet muugib lahti rikkuse valemit: kes majanduses raha teenib ja kes mitte?

Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiim, eesotsas juhtivanalüütiku ja majandusteadlase Jaan Õmblusega on välja töötamas mudelit, mis aitab üles leida majanduse kitsaskohad, kus nõudlus ja pakkumine ei ole kooskõlas ja nõudlus ületab pakkumist või vastupidi.

Mudel annab ülevaate ka majanduse tervikpildist, millelt on näha, kus täpsemalt väärtust luuakse, kuidas paraneb meie heaolu ja mida peaks majanduspoliitiliselt tegema, et üldine elatustase kiiremini tõuseks. Samuti näitab loodav mudel ära majanduse nn punased kohad, kus ettevõtjal tuleks olla eriti ettevaatlik ja võimalusel oma tootmisvahendid rahaks teha.

Lisaks saab väärtusahelaid analüüsides ettevõtja teada, kuhu majandus triivib ning selle põhjal otsustada, kuhu tasub kapitali paigutada ja kuhu mitte.

„Loodav mudel on nagu majanduse kompass, mis annab suuna trendidest. See on katse lahti seletada rikkuse loomise valemit nii ettevõtte kui ka riigi tasandil. Soovime vastata küsimusele, kust tuleb meie heaolu ja kui palju on meil seda tulevikus loota" selgitab Jaan Õmblus.

Miks on riigil vaja väärtusahela mudelit?

Väärtusahelate mudel on analüütiline tööriist, mis võimaldab riigil jälgida, kuidas muutub meie majanduse struktuur erinevate jõudude tulemusena. Sellest joonistub näiteks välja, mis oli lukku panemise hind koroona ajal.

„Pärast eriolukorra lõppu tahtsid inimesed normaalset elu tagasi, läksid tänavatele ja baaridesse. Näiliselt tekkis mulje, et majandus hakkab justkui taastuma, kuid majandus on inertne süsteem, kus kõik juhtub viitega. Paljude ettevõtete bilansis on praegu suured augud, palju raha on kusagilt puudu, varsti hakkab see endast üha tugevamalt märku andma" selgitab Õmblus.

Näiteks enne koroonat sammus turismisektor ülesmäge. Turismisektori suurim ressurss on inimesed. Neli kuud hiljem räägitakse sellest, et 15 000 inimest koondatakse. „Väärtusahela analüüs näitab, kuhu see vabanenud ressurss liigub ja kuhu läheb raha, mida praegu turismile ei kulutata. See harutab lahti majanduse jõujooned, kus on kapitali puudu või kus on inimesi üle, nagu vastab ka küsimustele muude tootmisvahendite paiknemise ja liikumise kohta" ütleb Õmblus.