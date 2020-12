Statistikaameti juht: ma paneks sellele aastale hindeks kahe

Mis hinde sa paneksid lõppevale aastale?

Aastale paneksin COVIDi viiruse tõttu hindeks „2", aga statistikaameti hakkamasaamine selle viiruse ja kõigi töödega on „5" väärt.

Palun põhjenda...

Statistikaameti roll ühiskonnas on selgemalt teadvustatud. Meid on tähele pandud ja me oleme tuntumad. Me pälvisime tehtud töö eest sel aastal kõrge tunnustuse, milleks on selge sõnumi edendaja auhind. Me oleme pakkunud oma klientidele uusi lahendusi, olgu selleks uuenenud koduleht, andmebaas, palgarakendus või hea pressiteade. Oleme suutnud pakkuda rohkem, kui seda meie käest on oodatud.

Kuidas läks Eestil 2020. aastal statistikanäitajate põhjal?

Siin tasub vaadata suhet. Suhtes muu Euroopa või Ameerikaga läks Eestil hästi. Meie majanduslangus võrreldes teiste Euroopa riikidega ei olnud nii suur, ainult leedukad suutsid paremini teha kui meie. Meil on endiselt väga kõrge tööhõive. Ka piiranguid vaadates on meil tervikuna suhteliselt mõistlik lähenemine, mis puudutab viiruse perioodil ühiskonna sulgemist ja avatust.

Eestlased on ju väga kinnine rahvas. Kui meile öelda, et hoidke kaks + kaks meetrit vahet, siis eestlased hoiavad vahet enamasti seitse või kümme meetrit...

Ma siiski arvan, et aasta 2020 on Eesti inimesi ühendanud. Ühtpidi oleme kindlasti muutunud teiste vastu südamlikumaks, aga vaadates meie poliitilisi debatte, kipuvad need olema kaugenenud olulistest võtmenäitajatest, mida statistikaamet toodab ja mille paranemist me ühiskonnas ootame.

Statistikaamet toodab usaldusväärset statistkat selleks, et poliitikakujundajad võiksid seda kasutada kui tõhusat tööriista otsuste tegemisteks. Miks seda tööriista siis ikkagi piisavalt ei kasutata?

See on meie kõige suurem väljakutse - panna andmed elama nii, et inimesed näeksid, mis nende andmete taga ühiskonnas tegelikult toimub, et nad reaalselt muudaksid sellele vastavalt oma käitumist või vähemalt liiguksid nende sihtväärtuste suunas. Peagi on kohalikud valimised, me peame veelgi enam mõtlema, kuidas kujundada suuremat nõudlikkust poliitikaloojate suhtes, et nad pööraksid õigetele asjadele tähelepanu.