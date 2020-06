Stereotüüpne mõttevildakus juhib tööturgu ja teeb ettevõtetele palju kahju

Swedbanki personalijuhi Ülle Matti sõnul kipuvad inimesed endasarnaseid värbama selleks, et olla turvalises tsoonis. Mis meie maailmapildiga ei ühti ja mille vastu meil usaldus puudub, selle kipume välja jätma.

„Enamik ei tee neid otsuseid pahatahtlikult. Oleme harjunud, et head juhid on mehed ja head kliendinõustajad on naised, IT-töötajad on mehed, kirurgid pigem mehed ja meditsiiniõed naised. Need harjumused juhivad meid ka värbamisotsuste tegemisel,” märkis Matt.

Üks mõttevildakus on ka, et ajast aega on uuemale põlvkonnale tundnud, et pisut vanem põlvkond ei tule muudatustega kaasa ega õpi nii kiiresti.

Miks peaks üldse tegelema mõtteväärastuste ja stereotüüpidega, kui lihtsam on tegeleda sarnaste inimestega? Matti sõnul näitavad rahvusvahelised uuringud, et meeskonnad, mis on mitmekesisemad, koosnevad eri tausta, soo, vanuse ja maailmavaatega inimestest, on loomingulisemad ja innovatiivsemad.

„Lühemas perspektiivis on ühenäolise meeskonna juhtimine lihtsam. Samuti on see kergem noorele ja kogenematule juhile. Kogemuse kasvades julgeb juht langetada julgemaid värbamisotsuseid,” tõdes Matt.