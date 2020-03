Steve Jobsi lesk jätab lapsed pärandusest ilma

Apple’i asutaja Steve Jobsi lesk Laurene Powell Jobs rääkis The New York Timesile antud intervjuus, et tema arust ei ole õige, kui kellegi kuulub miljonite teiste inimestega võrreldes väga suur varandus.

„Sain oma varanduse päranduseks abikaasalt, keda rikkuse kogumine ei huvitanud,“ rääkis Powell Jobs, lisades , et teda ei huvita rikkuse kogumine ning ka tema lapsed teavad seda. „Steve’i see ei huvitanud. Olen pühendanud oma elu sellele ja annan oma parima, et see efektiivselt laiali jagada, moel, et see aitaks inimesi ning kogukondi jätkusuutlikult,“ rääkis Powell Jobs „Kui ma elan piisavalt kaua, siis see ka minuga lõpeb,“ toonitas miljardär.

Forbesi reaalaja reitingu kohaselt on Steve Jobsi lesk maailma rikkamate inimeste edetabelis 46. kohal ning tema vara väärus on 22,3 miljardit dollarit.

Intervjuus New York Timesile ütles ta, et tegeleb surnud abikaasa mälestuseks heategevuslike ning sotisaalprojektidega, mis on suunatud ka sotsilaase ebavõrdsuse vähendamisele.

2011. aastal surnud Steve Jobsi lesel on kolm last.