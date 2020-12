Stiilne mänguarvuti ASUS ROG Zephyrus G14 – neile, kes annavad endast maksimumi nii õppides kui mängides

Kui teil on kahtlusi, kas saate nautida moodsaid mänge suhteliselt väikesel 14-tollisel ekraanil, siis see küsimus pole enam asjakohane. Nüüd on see täiesti reaalne, kui kasutate mängimiseks ASUS ROG Zephyrus G14 – võimsaimat 14-tollise ekraaniga sülearvutit. Komplektis olev AniMe Matrix tõmbab kõikjal endale tähelepanu tänu oma ainulaadsele disainile.

ROG Zephyrus G14 tipptaseme konfiguratsioonis on kaheksatuumaline AMD Ryzen 9 4900HS protsessor ja GeForce RTX 2060 graafikakaart. Sellise arvutiga saab mängida uusimaid mänge ja samal ajal kasutada kõiki töötegemiseks vajalikke programme. Sisuliselt hägustab selline seade piiri kontori- ja mänguriarvuti vahel. Te ei pea olema kontorilaua taga, et mugavalt töötada või õppida, ja kui soovite seejärel mängida mistahes mängu, saate selleks kasutada sama sülearvutit. Samuti saate vajadusel teha professionaalsel tasemel videotöötlust.

ROG Zephyrus G14 on oma riist- ja tarkvara häälestuse ning stiilse disainiga mitmekülgne lahendus nii koju kui ka kontorisse. Väliselt ei ole aru saada, et teil on käes võimas mänguritele mõeldud sülearvuti. Kuid kui soovite ise ümbritsevatele sellest teada anda, tuleb mängu täiendav AniMe Matrixi ekraan.

Mis selle arvuti sees on?

Protsessor. ASUSe insenerid on koostöös AMD-ga loonud Ryzen 9 4900HS protsessorite spetsiaalsed versioonid, mis on energiasäästlikumad ja vajavad vähem jahutamist. Kaheksatuumaline kiip on võimeline korraga töötlema 16 lõime. Koos kaasaegse videokaardiga (maksimaalses konfiguratsioonis GeForce RTX 2060) saavad nad hakkama iga ülesandega alates uusimatest mängudest kuni multimeediasisu töötlemiseni.

Graafikakaart. GeForce RTX 20 seeria kaart on reaalajas töötava 3D- ja tehisintellekti tehnoloogiaga. See võimaldab teil mängida ka kõige nõudlikumaid mänge, mis nõuavad arvutilt tippjõudlust. Graafikakaart võimaldab valgustuse, peegelduste ja varjude realistlikku renderdamist. Mängupilt on sujuv, filmi kvaliteediga.

Ekraan. Saate valida kas suurema värskendussagedusega (120 Hz) või kõrge eraldusvõimega (WQHD) ekraani. Mõlemad tagavad suurepärase värviedastuse. Suurem sagedus annab sujuvama pildi. Ja seda vahet tunnete kohe: testitulemuste järgi väsivad silmad vähem ja mängimine on lihtsalt palju meeldivam.

Disain

Lakooniline disain muudab ASUS ROG Zephyrus G14 võrdselt sobivaks nii mänguritele kui ka üliõpilastele. Aluse kärgstruktuur suurendab korpuse jäikust selle paksust suurendamata. Tulemusena on sülearvuti hästi kerge, vaid 1,6 kilogrammi.

ASUS ROG Zephyrus G14 on saadaval kahes värvivalikus: pärlvalge ja metallikhall. Mõlemat saab pilkude püüdmiseks täiendada AniMe Matrixi ekraaniga. Sel juhul peitub sülearvuti kaane sees 1215 LED-dioodi, mis muudab selle valgusmaatriksiks. Sülearvuti omanik saab sellel kuvada graafikat, animatsiooni, ekvalaiserit, aku protsenti, kuupäeva ja muud. Seda kõike juhitakse spetsiaalse rakenduse kaudu.

Ja peale kõige muu

Aku kestab videoid vaadates kuni 10,7 tundi ja internetis surfates kuni 9,5 tundi. Võimsa graafikaga mängud nõuavad küll rohkem ressursse, kuid paariks tunniks piisab sellest kindlasti.

USB-toite (USB Power Delivery) abil saab sülearvutit laadida väliste akude abil. Lisaks saab seda ise kasutada mobiilsete vidinate kiireks laadimiseks.

Sisseehitatud helisüsteem: neli Dolby Atmose surround-tehnoloogiaga kõlarit.

Täielik komplekt liideseid: kaks USB-porti (näiteks hiire või mängupuldi jaoks), HDMI 2.0b välise monitori jaoks. Veel on ka paar USB-C porti ja 3,5 mm kõrvaklappide pesa.

ASUSe inseneridel on õnnestunud integreerida täissuuruses klaviatuur väga kompaktsesse korpusesse, klaviatuuri nupud on spetsiaalselt mängijatele kohandatud. Toitenupp on sõrmejäljetundlik, seepärast on sülearvutit avada sama lihtne kui nutitelefoni.