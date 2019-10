Stockholmi lennuliinile lisandub veel üks pakkuja, Nice'i liini võtavad üle lätlased

„Stockholmi uus liin peaks sobima eelkõige ärireisijatele, sest lisaks Arlanda lennujaamale avaneb nüüd võimalus lennata otse Stockholmi südamesse Bromma lennujaama," sõnas Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. Lisaks Stockholmi mugavamale külastamisele võimaldab lennugraafik hästi ka teistesse Rootsi sihtkohtadesse lennata, sest Bromma lennujaam on just kohalike liinilendude sõlmjaamaks.

Braathens Regional Airline (BRA) on Rootsi regionaalsetele liinidele keskendunud lennufirma, mis on seni lennanud peamiselt põhjamaades. BRA on lennufirma, mis väärtustab kõrgelt keskkonnahoidlikku ja jätkusuutlikku tegutsemist, olles esimene lennufirma, kes sai 2009. aastal keskkonnasertifikaadi ning on lennufirmade seas keskkonna küsimustes tugev eestkõneleja. BRA lennukites on lisaks tavapärastele esimesele ja äriklassile ka „roheline klass", mis tähendab seda, et reisijad saavad panustada biokütuse kasutamisse.

Praegu lendavad Tallinn Stockholm liinil Arlanda lennujaama airBaltic, LOT Polish Airlines, SAS ja Norwegian.

AirBaltic alustab järgmise aasta 1. mail lendamist liinil Tallinn-Nice, mis on neljateistkümnes AirBalticu Tallinnast startiv otseliin.

Lennud Nice hakkavad toimuma kaks korda nädalas mugavate Airbus A220-300 lennukitega.