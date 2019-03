Stockmann võttis kasutusele hiinlaste seas populaarse mobiilimakselahenduse Alipay

Alipay puhul tegemist maailma suurima mobiilimaksevõimalusega, millel on üle ühe miljardi aktiivse kasutaja. Eelkõige Hiina turistide seas populaarse rakenduse kaudu sooritatakse iga päev üle saja miljoni mobiilimakse.

„Kui seni said Eestit külastavad turistid Alipay maksevõimalust kasutada mõnel Tallinn-Helsingi liinilaeval, siis esimesena Eesti kaubandusettevõtetest tegi Stockmann selle lahenduse võimalikuks ka Mandri-Eestis. Stockmann on turistide seas eelistatud ostukoht ning nende soovidega arvestamine on meie jaoks oluline,“ ütles Stockmanni kaubamaja turundusjuht Tiina Tali.

Stockmanni jaoks on Alipay kasutuselevõtu eesmärk muuta ostlemist välisturistidele mugavamaks ning muuta seeläbi Eestit nende jaoks atraktiivsemaks sihtkohaks.

”Hiina turistid on järjest rohkem külastamas Eestit ja teisi Euroopa riike ning teevad reisides mitme tuhande euroseid oste. Soovime pakkuda neile parimaid võimalusi ning eelistatud maksevahendi olemasolu on siin üks olulisemaid aspekte,” lisas Tali.

EASi turismiarenduskeskuse direktori Margus Sameli sõnul on e-maksete võimaluste levik Eesti turismitulu seisukohast väga tervitatav. „Turismi ei tee ainult turismiettevõtted, see on terviklik valdkond, mis sisaldab ka teiste sektorite panust, sealhulgas transport ja kaubandus. Maksete mugavus on hiinlaste reisimotivatsiooni mõjutamisel üks olulisi argumente,“ ütles Sameli.