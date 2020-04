Stockmanni juht: kriisi ajal tuleb olla läbipaistev

„Kommunikatsioon, kommunikatsioon, kommunikatsioon on võti igas kriisis. Ja see, milline on meie dialoog töötajate, klientide, tarnijate ja pankadega. Tuleb suhelda ja olla avatud ning läbipaistev," ütles Latvanen Ärilehele.

Stockmann esitas täna Helsingi ringkonnakohtule saneerimistaotluse. Koroonaviiruse tõttu on märtsis langenud Stockmanni klientide arv, mida veebipoe kasutajate kasv pole suutnud kompenseerida. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta Stockmanni Tallinna kaubamaja.

Ettevõtte aktsia kukkus täna üle 30 protsendi.

Latvanen selgitas, et Stockmann on viimastel aastatel vähendanud võlgasid. Ta märkis, et Stockmanni mullused tulemused olid head ja seetõttu anti jaanuaris ka eelmise aasta viimase kvartali kohta kasumihoiatus, mis teisisõnu tähendab prognoositust paremaid müügitulemusi.

Ta märkis, et tänavune jaanuar ja veebruar olid paremad kui möödunud aasta algus, kuid koroonakriis andis sellele tõsise löögi. Stockmann on paljud töötajad kriisi tõttu sundpuhkusele saatnud.

Kriisi tõttu kolis poekett ka Hullud Päevad veebipoodi. Latvaneni sõnul on veebipoes toimunud kasv, kuid kaupluste sulgemisega kaasnenud kahjum on suurem.