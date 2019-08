Stockmanni vastne juht jättis vastuseta, kui palju kaubamajasid jääb alles

„Globaalselt on kaubamajadel endiselt kindel tarbijabaas. Selle kohta on suurepäraseid näiteid Euroopas ja Aasias, kus kaubamajad on teinud täieliku pöörde ja toonud kaasa kasvu,” ütles Latvanen.

Latvaneni sõnul on Stockmanni bränd kooniline. Stockmannil on tugevad püsikliendid ja kõrge kvalifikatsiooniga pühendunud töötajad.

Mehe sõnul tuleb lisaks ühe katuse alla koondatud teenustele üles ehitada ka digitaalsed teenused.

Stockmann teatas täna, et uuendab oma veebisaiti. Uus ilme on tulemas sügisel. Samuti ütles Latvanen, et e-kaubandus mängib üha olulisemat rolli.

Uus juht deklareeris, et ei usu pelgalt säästmisstrateegiasse, vaid rääkis, et ettevõte peab olema seal, kus on tarbijad, ja panema tarbijad ostma.

Latvaneni töökogemuste hulka kuuluvad metsandushiiglane Stora Enso ja rahvusvaheline toidukompanii Nestlé, kus Latvanen on töötanud kõrgetel ametikohtadel.

Stockmanni eelmine tegevjuht Lauri Veijalainen astus kevadel tagasi, asudes septembris Venemaal tegutseva Soome ettevõtte East Office tegevdirektoriks.