Sularaha pressib LHVsse - pank avab uued rahaautomaadid

„LHV kogemusest võime öelda, et meie automaatides ületab sularaha sissepanek väljavõttu, mis tähendab, et päris sularahateenusteta ei saa,” rääkis LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. „Lisaks Tallinnale ja Tartule, kus on LHV omale kodupangaks valinud inimeste arv juba päris suur, soovime vastata just teiste piirkondade inimeste ja ettevõtjate ootustele. Jaanuaris avasime koostöös Maksu- ja Tolliametiga Ettevõtluskonto teenuse, mis lihtsustab ettevõtlusega tegelevate eraisikute maksude maksmist ja aruandlust.“

Tänasest on avatud üle Eesti neli uut LHV Panga sularahaautomaati, mis võimaldavad nii raha sisse- kui väljamakseid. Uued sularahaautomaadid asuvad Kuressaares, Narvas, Keilas ja Tallinnas Lasnamäe Centrumis. LHV Pangal on nüüd üle Eesti kokku 25 sularahaautomaati, sealhulgas lisaks Tallinnale (kokku 14) ja Tartule (kokku kolm) varasemast Pärnus, Rakveres, Viljandis, Viimsis.

„Kohtades, kus võetakse teiste pankade automaatidest rohkem raha välja ja kus on suurem nõudlus, on meil plaanis edaspidigi uusi automaate avada,” selgitas Kilu. „Kuigi meie eesmärk on olla parim pank ettevõtlikule ja aktiivsele inimesele, kes oskab ja soovib rahaasjad kiiresti ja mugavalt korda ajada interneti- või mobiilipangas, näeme ka seda, et lisaks e-teenuste arendamisele on klientidel vaja kasutada sularahateenuseid. Seda pakumegi järjest rohkem üle terve Eesti.“

Koos pangaautomaatide avamisega korraldab LHV tutvustamisüritused Kuressaares ja Narvas, kus on kohal LHV Panga teenindajad.