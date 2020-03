Suletud söögikohad on Toidupanga suurimad annetajad, toidupoodide annetused on kokku kuivanud ja suur puudus on kuivainetest

„Olukord muutub kogu aeg. Muidugi me püüame teha oma tööd nii hästi, kui võimalik,” rääkis Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.

Kui eelmise nädala neljapäeval ja reedel kuivasid toidupoodides Toidupangale tehtavad annetused suure ostupaanika tõttu kokku, siis viimastel päevadel on organisatsioon saanud tuge söögikohtadelt, mis on olnud sunnitud tekkinud olukorra tõttu ajutiselt uksed kinni panema.

Annetusi jäetud ka Toidupanga ukse taha

Näiteks andis pühapäevast uksed sulgenud Vapiano Eesti sotsiaalmeedias teada, et annetas värske ja kehtiva säilivusajaga toiduained Toidupangale. Seda on teinud ka esmaspäevast uksed sulgenud restoraniärimees Tõnis Siigurile kuuluvad tipprestoranid Noa ja Paju Villa ning Tallinna vanalinnas tegutsev pubi Hell Hunt.

Viimane ütles eile sotsiaalmeedias tehtud, et toitu ei tohi raisata, mistõttu pakkisid nad oma toidu kokku ning see kõik läks Toidupank meeskonnaga edasi neile, kes seda vajavad.

Boeferijni sõnul on viimastel päevadel tulnud toiduannetusi ka Mustamäe spaast ja mitmetelt väikestelt söögikohtadelt, kes on äraantava toidukraami lihtsalt Toidupanga ukse taha viinud. Eile saadi ka ühest Tartu külje all tegutsevat sõjaväeosast 5000 kilo külmutatud toitu.

Toidupanga tegevjuht ise usub, et olukorra normaliseerudes tulevad ka toidupoed tagasi. „Ma loodan, et see on ajutine,” ütles Boeferijn. Samas tõdes ta, et viimasel nädalal on peavalu hakanud tekitama vabatahtlike kaasamine. „Kuigi meil on palju vabatahtlikke, on paljud neist ka riskigrupis,” märkis Boerefijn, lisades, et jutt käib riskigrupist just koroonaviiruse mõttes.