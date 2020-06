Sulid pügavad eestlasi: lotovõiduhimus mees jäi ilma enam kui 19 000 eurost

Põhja prefektuurist teatati, et eile alustati menetlust selles, et aprillikuu jooksul on veebilehe lottoviva.com esindajad loonud ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest 41-aastasele mehele, kes soetas lotopileteid ligikaudu 300 euro eest ning talle väideti, et võitis 30 000 eurot.

Võidu kättesaamiseks nõuti võidust 10 protsendi suuruses rahasummat ning võidumaksutasu. Mees maksis kokku üle 19 000 euro, ent väidetavat lotovõitu kunagi kätte ei saanud.

Heauskseid rahaloovutajaid ja ka neid, kes lähedasi ära kasutavad, Eestis jätkub. Näiteks eile seisis politseiinfos, et esmaspäeval alustati menetlust selles, et 44-aastane naine kasutas oma lähedase isikuandmeid, pangaandmeid ja paroole ning esitas interneti vahendusel oma lähedase andmetega kiirlaene väljastavatele äriühingutele laenutaotlused ja sõlmis laenulepinguid kokku ligikaudu 10 000 euro eest.

Samal päeval alustati kriminaalmenetlust, sest kauplemisplatvormil u-i-group.com lõi maakler ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest 32-aastasele mehele, kes tegi makseid krüptoraha kauplemiskeskkonnas kogusummas 5000 eurot.

9. juunil laekus politseile teade, et Tartus elava eaka mehe pangakontolt on tema teadmata tehtud suures summas ülekandeid ja tehinguid. Esialgne kahju on 6198 eurot.

Päev varem pöördus politsei poole ettevõtja, kes oli välismaal tegutseva ettevõtte käest soovinud osta suuremas koguses töökindaid. Peale tehingu sõlmimist ning ülekande tegemist selgus aga, et tegu on pettusega. Kaubatellija ei ole seni kätte saanud tellitud kindaid ega ka tasutud raha. Esialgne kahju on 10 125 eurot.

Juuni alguses aga langes petturite õnge 37aastane naine, kes soovis võtta laenu, sisestades enda andmed veebilehele futurewisefinance.com. Laenu saamiseks pidi avaldaja edastama oma isikut tõendava dokumendi koopia, pangakonto väljavõtte, kommunaalkulude arve ning tasuma laenu registreerimise ja deklareerimise kulud summas 375 eurot. Pärast ülekannet ei saanud naine soovitud laenusummat ning talle ei tagastatud juba makstud raha.