Sünged audititulemused jätavad Swedbanki eksjuhi hiigelhüvitisest ilma

Eelmise aasta aprillis pangajuhi kohalt vallandatud Brigitte Bonneseni hüvitis pidi lahkumisel olema pea kaks miljonit eurot ja seda pidi Swedbank maksma hakkab tänavu märtsi lõpust. Lisaks otsustas nõukogu, et Bonnesenilt ei nõuta sisse kahjutasusid viidates sellele, et Rootsi finantsinspektsioon tegi Swedbankile maksimaalse ehk nelja miljardi Rootsi kroonise (u 360 miljonit eurot) trahvi rahapesuvastases võitluses vajakajäämiste eest.

Bonnesen märkis vallandamise järgses intervjuus Expressenile eelmisel aastal, et tal hakkab nüüd uus elu. „Vaene ma ei ole,“ märkis ta. "Nüüd on aeg elada säästudest ja lahkumiskompensatsioonist."

Aftonbladet kirjutas, et Bonnesen saab lahkumiskompensatsiooniks 21,5 miljonit Rootsi krooni ehk veidi üle 2 miljoni euro. Nimelt seisab panga majandusaasta aruandes, et juhul, kui Bonnesen peaks oma kohast ilma jääma, saab ta 12 kuu jooksul 75% palgast ning lisaks vallandamiskompensatsiooniks veel 75% 12 kuu palgast. Bonneseni aastapalk on veidi üle 14,3 miljoni Rootsi krooni, mis tähendab, et ta saab tõenäoliselt pehme maandumise kompensatsiooniks ligi 21,5 miljonit Rootsi krooni, märkis ajaleht.