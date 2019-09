Sünnib Läänemere regiooni suurim autofirma: Väino Kaldoja müüb Silberauto soomlastele

Veho ja Silberauto leping hõlmab nelja ettevõtte - Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, AS Silwi Autoehitus - tegevust, nende müügiesindusi ja edasimüügiõigusi. Ettevõtete kinnisvara - müügi- ja teeninduskeskused Eestis ja Leedus - jäävad Silberauto senisele omanikule. Tehingu teostumine eeldab konkurentsiameti ja Daimler AG nõusolekut.

Pärast müüki jätkab Silberauto eraldiseisva ettevõttena. Ettevõtte kaubamärk, kontorid, esindused ja teeninduskeskused jäävad samaks.

"Silberauto on Balti suurim automüüja, kuid turu muutustega kohanemiseks ja arenemiseks tuleb olla suurim senisest veel laiemas piirkonnas. Autoturgu ootab ees konsolideerumine ning meist kolm korda suurem Veho oma kompetentsi ja mastaabiga loob ettevõtte arenguks ja laienemiseks täiendavad võimalused," märkis Silberauto asutaja ja omanik Väino Kaldoja.

"Enda edasise tähelepanu ja energia suunan tulevikku. Kuna mind on alati köitnud inseneeria, siis pühendun noorte inimeste innustamisele, nende tehnikahuvi tõstmisele ja väljundite avardamisele," sõnas Kaldoja.

„Tehinguga seoses algab Veho 80-aastases ajaloos uus tähelepanuväärne etapp, sest Veho tugevat kogemust Mercedes-Benzi esindamisel Soomes ja Rootsis hakkab Eestis ja Leedus täiendama Silberauto turupositsioon ja oskusteave. Sellest sünnib suurepärane tervik," lausus Veho juhatuse aseesimees ja omanikperekonna esindaja Philip Aminoff.

Silberautot nõustanud Swedbank Soome ja Balti investeerimispanganduse juhi Mihkel Torimi tähendusel on tegemist viimaste aastate ühe märgilisema tehinguga. "See on mõlemalt poolt põhjalikult ja pikaajaliselt kaalutletud, autoturul suunda näitav," märkis Torim.