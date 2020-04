Suomen Kuvalehti teatel osteti Soome kriminaalse kaitsemaskitehingu raha eest Eestis elavale vahendajale Porsche

Suomen Kuvalehti andmetel paistab Sarmaste olevat jaganud kaitsemaskitehingu eest saadud raha Eestis elava inkassovõlglasest ärimehe Robert Ahoneniga.

Sarmaste müüs Soome kriisivarude ametkonnale Varustuskindluskeskusele (HVK) defektseks osutunud kaitsemaske. Tehingu tõttu on HVK juht olnud sunnitud tagasi astuma ja kaks juhtgrupi liiget on töölt kõrvaldatud.

Tehingut uurib Soome keskkriminaalpolitsei. Täna teatati Sarmaste vahistamisest ning 2,7 miljoni euro ja kahe luksusauto konfiskeerimisest.

Suomen Kuvalehti andmetel ostis Sarmaste kaitsemaskitehingu eest saadud raha eest muu hulgas luksuskelli ja -autosid.

Soome kõmuväljaanne Seiska teatas 15. aprillil, et Sarmaste ostis pool miljonit eurot maksnud Bentley ja Porsche Cayenne’i.

Porsche ostis Sarmaste ettevõte luksusautosalongist 135 000 euro eest 31. märtsil. Selle omanikuks registreeriti aga tööjõurendi valdkonnas karjääri teinud Petri Ahonen. Auto valdajaks märgiti viimase poeg Robert Ahonen.

Petri Ahonen ütles Suomen Kuvalehtile, et tema sai nii aru, et tema poeg ostis auto ise raha eest, mis oli tema osa HVK tehingust. Petri Ahoneni sõnul sai poeg tehingu eest vahendustasu.

Petri Ahoneni sõnul võttis ta auto oma nimele, sest poja alaline elupaik on Eestis.

„Siis teine asi on see, et see on täiesti ajutine lahendus, sest tal on siin Soomes midagi maksta,” ütles Petri Ahonen.

Robert Ahonenil on Soomes enam kui 62 000-eurone inkassovõlg. Suurem osa on maksuvõlad, aga on ka mõni tuhat eurot üürivõlga.

Isa ütles, et poja auto on tema nimel nii kaua, kuni võlad on ära õiendatud.

Robert Ahonen on osanik Eesti ettevõttes, mis tegeleb toidu, jookide ja tubakatoodete hulgikaubandusega. Suomen Kuvalehti andmetel sai kõnealune ettevõte Sarmaste Soome ettevõttelt 200 000 euro suuruse makse.

Ei ole teada, miks sai Robert Ahonen Sarmaste ettevõtte ja HVK umbes viie miljoni euro suuruse kaitsemaskitehingu pealt vahendustasu.

31-aastane Robert Ahonen on tegutsenud toitlustusvaldkonna ettevõtjana Soomes ja Eestis. Eestis on tema tuntuim restoran olnud ilmselt jaapani roogi pakkuv Ozo, mille osanikuna esines portaali Tallinna24 videos 2016. aastal ka Soome endine vormel-1 täht Mika Salo.