Superstaar Jennifer Lopezist võib saada ühe populaarse USA spordimeeskonna omanik

Kuigi võiks arvata, et kui Lopezi ja Rodriguezi kõrval pretendeerivad põhiliiga pesapallimeeskonnale ka Philadelphia 76ersi ja New Jersey Devilsi omanikud Joshua Harris ja David Blitzer, on nende võimalused meeskonna omanikuks saada üsna nigelad, siis selgub, et nii see päris pole, kirjutab portaal CelebrityNetWorth.

Nimelt teatasid Vitaminwateri kaasasutaja Mike Repole ja miljardär Vinnie Viola, et nad ühinevad laulja ja endise pesapallimängija pakkumisega. Repole ja Viola on otsustanud tehingusse panustada kokku kuni 250 miljonit dollarit. Rodriguez ja Lopez on püüdnud juba kuid raha pesapallimeeskonna ostuks kokku saada. Seejuures on nad võtnud abiks ka investeerimispanga JP Morgan Chase konsultandid.

New York Metsi tegevjuht Fred Wilpon ja tema poeg Jeff on öelnud, et nad loodavad tehingu lukku lüüa 2020. aasta lõpuks. See tähendab, et potentsiaalsetel ostjatel peab raha koos 1. oktoobriks. Seni on meeskond iga-aastaselt kaotanud 90 miljonit eurot ja koroonaviirus on olukorra ainult hullemaks teinud.

Wilponid ja Steve Cohen olid aasta alguses lepingu sõlmimisele üsna lähedal, kuid veebruaris kukkus tehing, mis küündis 2,6 miljardi dollarini, läbi. On ebatõenäoline, et keegi tahab seda meeskonda enam sama suure summa eest osta. Harris ja Blitzer on seni pakkunud vaid pool sellest. Nad on Metsi eest nõus välja käima 1,4 miljardit dollarit.

Kes iganes lõpuks Metsi ära ostab, see ei saa tehinguga kaasa meeskonna SNY televõrku, millele on seni kuulunud kõigi Metsi mängude eelisnäitamisõigused. See oli ka üks põhjustest, miks tehing Coheniga lõpule ei jõudnud.

Jeff Wilpon on öelnud, et pesapallimeeskonnal on praegu neli-viis potentsiaalset ostjat. Kunagi ei ole muidugi välistatud ka, et Cohen astub tagasi mängu.