Suri Eesti alkoholitööstuse üks säravamaid nimesid Sven Ivanov

Tema surmast on šokis lähedased ja sõbrad nii Eestis kui Venemaal. Nii näiteks kirjutab Peterburis asuv Laboratorio Distilita oma Facebooki lehel, et lahkunud on nende sõber. Mees, kes panustas alkoholikultuuri arengusse Venemaal ja kes pani neid uskuma sellesse, mida nad teevad.

"Öeldakse, et oleme elus, kuni viimane inimene, kes meid mäletab, on elus. Meil on vaja vaid vaadata baaris olevat riiulit. Avaldame kaastunnet Sveni perele, sõpradele ja koostööpartneritele."

Sven Ivanov sai juulis 51-aastaseks. Temast jäävad maha abikaasa Karin Victoria ja viis last - kaks täisealist tütart, kolmeaastane poeg ja aastased kaksikutest tütred.