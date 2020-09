Suri ettevõtja Teet Saarepera. Äsja lõi mees kümneid ettevõtteid

Kolmapäeval lahkus Eesti üks edukamaid ettevõtjaid Teet Saarepera, kes oli muuhulgas ettevõtte OÜ Riigiressursside Keskuse omanik.

Riigiressursside Keskuse OÜ on enam kui 150 000 ruutmeetri lao- ja tootmispinna ning ligi 900 000 ruutmeetri maaga üks Eesti suuremaid laopindade omanikke ja arendajaid, kirjutab Äripäev.

Riigiressursside Keskus OÜ käive oli 2019. aastal 6,65 miljonit eurot ning kasum lausa 7,7 miljonit eurot.

Saareperast jäävad maha elukaaslane Eliko ning kaks tütart.

Selle aasta suvel on mees loonud kümneid ettevõtteid, mis kõik tegelevad elektrienergia tootmisega. Nende nimekujud on sarnased "Roheenergia" ja selle taga number (Roheenergia 53 OÜ jne).

Eesti Ekspress on Saareperast kirjutanud loo 2005. aastal. Seal on muuhulgas kirjas:

Oma esimese raha teenib Teet Saarepera juba algkoolis värviliste kleeppiltide ja nätsupaberitega äritsedes. Kaheksakümnendate Eestis tegutseb selles sfääris iga teine endast lugupidav koolipoiss, kuid erinevalt statistilisest keskmisest jääb edev, rahutu ja "veidi koolikiusaja moodi" Teet oma õpingukaaslastele meelde. Mustamäe 32. keskkoolis, toonase Eesti suurimas haridusasutuses, kus paralleelklasse tervelt kuus, on meeldejäämine saavutus.

Kust saada aga tõsisemat raha? Vaja on kaubitseda mitte läikivate pakenditega, vaid sellega, mis ümbrispaberite sees. Noore Saarepera äriideeks saab jäätis. Kohe pärast Eesti iseseisvumist hakkab ta maale tooma Läti jäätist, sest lõunanaabrite juures on saldejums neli korda odavam. Stardiraha on kõigest 7500 krooni ja väikest volüümi tuleb heastada agarusega. Saarepera firma AS Franten impordib jäätist ikka ja jälle, lõpuks tonnide kaupa - ja kui Lätist pole enam kasulik tuua, siis Leedust või Venemaalt.

Kõigest nelja aastaga saab Saarepera rikkaks, nii rikkaks, et ajakirjanikule enesekindlalt teatada: soovi korral võiks ta "elu lõpuni" ilma töötamata hakkama saada. Ei tea, kui kaua Saarepera toona elada mõtles, kuid õnneks ei kavatse ta oma väidet praktikas järele proovida - teda "ei huvita" selline elustiil. Noorusele antud intervjuu lõppeb ambitsioonikalt: "Ma tahan midagi ära teha."