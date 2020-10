Suri Lõuna-Korea suurima firma juht, kes jättis maha üüratu varanduse

Lee Kun-Hee sai infarkti mais ning on sellest ajast olnud haiglas, kirjutab The Associated Press. Lõuna-Korea suurimat ettevõtet on juhtinud tema poeg Lee Jae-yong.

„Peame Samsungi töötajatena kalliks tema mälestust ning oleme tänulikud selle teekonna eest, mida saime temaga jagada,“ kirjutas Samsung teates.

Lee Kun-hee sai ettevõtte päranduseks oma isalt ning ligi 30-aastaga on Samsung Electronics tema juhtimise all tõusnud globaalseks brändiks ning maailma suurimaks nutitelefonide, televiisorite ning mälukiipide tootjaks.

Samsung müüb Galaxy telefone, aga valmistab samal ajal ka ekraane ning mikrokiipe, mida kasutavad konkurendid Apple iPhone'id ja Google Androidid.

Samsung on andnus suure panuse ka sellesse, et Lõuna-Korea on tõusnud Aasia neljandaks suuremaks majanduseks.

Samsung tegevus hõlmab laevaehitust, elukindlustust, ehitust, hotellindust, lõbustusparkide opereerimist ja palju muud. Samsung Electronics üksi annab Lõuna-Korea aktsiaturust 20%.

Leest jäi maha üüratu varandus. Forbes hindas tema varanduse suuruseks 2017. aasta jaanuaris 16 miljardit dollarit.

Lee lahkumine tuli Samsungile keerulisel ajal. Kui ta hospitaliseeriti tundis Samsungi mobiiliäri tugevat survet Hiina turult. See survestab Samsungit tegema muutusi oma traditsiooniliselt tugevas riistvaraäris, muutma oma tugevalt hierarhilist kultuuri ning parandama ettevõtte juhtimist ning läbipaistvust.