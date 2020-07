Suri tuntud Soome äriperekonna liige, kes rajas Põhjamaade suurima kohvikuketi

Väljaandele Taluussanomat kinnitas isa surma ka poeg Carl-Gustav Paulig.

Robert Paulig lõi Robert's Cofee kohvikuteketi 1990ndate lõpus. Neil on Soomes ja mujal maailmas üle 100 kohviku. Alates 2010. aastate algusest on nad end reklaaminud kui suurimat kohvikuteketti Skandinaavias.

Lisaks omas Robert Paulig kunagi osalust ka Robert Pauligi kohviröstimisega tegelevas ettevõttes. Seni, kuni selle ostis perekonna teistele liikmetele kuuluv emafirma Paulig.

Eile surnud Robert Paulig lahkus parefirmast 1980ndatel. Veidi hiljem tekkis tema ja teiste pereliikmete vahel kaubamärgivaidlus. Kohtuotsusega pandi paika, et mees tohib kasutada Pauligi nime kujul "Coffee by Robert Paulig" ning enda allkirja toodete logol.

Lisaks pojale Carl-Gustavile on Robertil ka tütar Henrika Paulig. Mõlemad on juhtimise tasandil seotud ka Robert's Coffee-ga. Mehest jäävad maha ka lesk Hannele ja kolm lapselast.

Haiguste kiuste edukaks

Paulig sündis 1947. aastal Katajanokka linnaosas, Helsingis. Tema isa oli kohviärimees Henrik Paulig ja mehele oli juba varakult selge, et see valdkond on ka tema tulevik.

Ta töötas Pauligi emafirmas 1987. aastani. Ta lahkus sisepingete tõttu, mis olid põhjustatud diskussioonist, kas ettevõte peaks börsile minema või mitte.

Pärast pereärist lahkumist lõi ta käsitöö kohviröstla. Robert's Coffee idee tuli tal ühel USA reisil olles. Ta õppis seal tundma kohalikku kohvikultuuri ning loomulikult ka kohvikuteketti Starbucks. See inspireeris teda.

Ta avas oma esimese kohviku linnaosas, kus ta sündis ja kohe oli järjekord ukse taga. 90ndatel hakkas kett kasutama frantsiisimudelit.

Tema kohvikuid on soovitud ka üle osta, aga ta ei ole soovinud elutööst loobuda. Alates 2011. aastast on firmat peamiselt juhtinud tema lapsed. Miks?

Sest edu varjupool on olnud teda juba 90ndate algusest saatnud haigused. Ta kannatas neeruprobleemide käes ja elas üle mitu infarkti. Lisaks oli tal ka leukeemia.