Surnuaedades asusid tööle küünlakullerid. Tallinna Kalmistute juht leiab, et tegu on alatu ideega

Ettevõte Gratitude Services pakub teenust, kus internetitellimuse peale viiakse küünal inimese eest hauale. Nii saavad ka need, kel pole võimalust või tahtmist ise surnuaeda minna, lähedastele siiski küünla kohale toimetada.

"Hiljem saadame tellijale pildi sellest, kuidas küünal on hauale reaalselt jõudnud," ütles ettevõtte juhatuse liige Allan Selirand. Kolmele alustavale kullerile tuli hingedepäevaks üle 300 tellimuse. Küünalde hind oleneb paketist ja jääb vahemikku 4 kuni 12 eurot. Küünalde kullerteenusega alustati Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis.

Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas leiab, et tegu on pisut alatu mõttega. "Miks ma siis üldse pean küünalt süütama, kui ma ei viitsi surnuaeda minna?" küsis ta. Tartu linna asutuse Kalmistu juhatajal Enn Veenperel pole algatuse vastu midagi. "Inimesed on ju üle maailma laiali ja ega nad igaks puhuks ilmselt surnuaeda jõuagi," ütles ta.

