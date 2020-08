Swedbank ja SEB avaldasid eile varasemast positiivsema majanduslanguse prognoosi. Standardi juhatuse liige Priit Tamm nõustus, et pauk pole sel aastal hull.

„See aasta tuleb meil ilmselt prognoositust natuke parem. Järgmist aastat on väga vara prognoosida. Pankadel on muidugi suured andmebaasid, nad teevad arvutusi ja võrdlusi, aga keegi ei tea, kas kasv tuleb trükitud rahast. Tegelik küsimus on ju see, kas inimestel ja ettevõtetel taastub usk tavapärasesse ellu. Kas kõik hakkavad reisima, puhkama ja äri tegema. Mina seda küll ei näe,” lausus Tamm.