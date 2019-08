Sutt: Helme plaan paistab rohkem reeglitest kõrvalehiilimise skeemina

Riigikogu liige Andres Sutt (Reformierakond) kritiseeris Helme avaldust, öeldes, et ta ei mõista, miks peaks riik eelistama kõige kallimat finantseerimisvormi? "Näiteks Saaremaa silla puhul ütleb uuring otse, et see on kõige kallim. Ma ei saa aru, milles siin üldse küsimus on - miks me peaks PPP skeemi eelistama kui riigi enda finantskulu oleks palju madalam? Ning kui asi on selles, et Eesti ei saa eelarvetasakaalu pärast laenu võtta, siis see kõik paistab reeglitest kõrvalehiilimise katsega kui ratsionaalselt läbikaalutud majandusotsusena," ütles Sutt.

"Erakapitali tootluse ootus on kindlasti kõrgem kui see, millega riik täna laenaks või projekti rahastaks. Lisaks peavad infrastruktuuriinvesteeringud olema tervikuna hästi läbi kaalutud ja nad ei tohiks üksteisega konkureerida. Kui me paneme nüüd kõik korraga käima - maanteede ja samal ajal Rail Balticu ehitus jne - siis tekib kohe kasvõi tööjõuprobleem. Kvaliteeti ei tohiks kiirusele ohverdada."

Rahandusminister Martin Helme teatas täna, et käis välisvisiidil Saksamaal, et tutvuda võimalustega kasutada Eesti suurte infrastruktuuri projektide teostamisel averust ehk avaliku ja erasektori koostöövormi PPP-d (public private partnership) ja leidis, et see oleks Eestis hästi tehtav.