Sutt: teise samba maksete peatamine ei anna raha juurde töö kaotanud või sundpuhkusel inimestele

Vastukäivaid soovitusi, kas toetada majandust või kärpida, ei tohi anda.

Martin Helme räägib suurest majanduse elavdamise paketist, samas paneb Helir-Valdor Seeder ette riigi kulude kärpimist. Need on vastuolulised sõnumid, kuid ühiskond vajab selgust. Selgeid ettepanekuid ootavad valitsuselt nii inimesed, ettevõtjad kui Riigikogu.

Viiruse tõttu on inimeste majanduslikuks mureks töökoha ja sissetuleku kaotamine. Ettevõtete mure on töökäte puudus ja tellimuste vähenemine, mis muudab ettevõtete toimimise keeruliseks. Teise samba maksete peatamine aga ei anna raha juurde ühelegi inimesele, kes on töö kaotanud või sundpuhkusel. Samamoodi on fondiosakute müük langeva turu olukorras halvim investeerimissoovitus.

Vajame selget fookust - inimesed ja ettevõtjad ootavad konkreetseid, lühiajalisi ja kiireid meetmeid, mis aitavad pehmendada sissetulekute ja müügi langust.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!