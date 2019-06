Sutter: kavandame samme, et päästa ohus olevad 500 töökohta

Eesti Energia juht Hando Sutter ütleb, et CO2 hinna tõus pole neile olnud mingi üllatus. „Meil on Narvas kolm gruppi tootmisvõimsusi 700 MW kaupa. Kõige vanem 700 MW-ne, kuhu filtreid ei pandud, otsustati pärast töötundide ammendumist tänavu märtsis juba ammu sulgeda.

Viissada koondatud inimest olid seotud just selle sulgemisega, see oli inimestele ette teada. Enamik olid pensioniealised, pensionieelikutele maksame ettevõtte pensioni, et nad sissetulekus ei kaotaks.”