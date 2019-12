Süüdistused rahapesus ja omastamises võtsid Tiiu Järviste sõnatuks

Tiiu Järviste Foto: Andres Putting

Rahapesukahtlusega kinni peetud ärinaine Tiiu Järviste, keda kahtlustatakse lisaks ka 8 miljoni euro omastamise katses, ütles, et ei suuda uskuda, et tema ettevõttes on tehtud kahtlasi tehingudi, kirjutab Äripäev.