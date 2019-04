Süüdistustelaviini alla sattunud kontserdikorraldaja: Svetlana Loboda meeskond tegi tuuris ise ühepoolseid muudatusi

Svetlana Loboda esines sel nädalal järjest nii Riias kui Tallinnas. Lauljanna sõnul jätsid Eestist pärit korraldajad talle raha maksmata ja polnud kõikidesse kohtadesse isegi lava organiseerinud.

23. aprillil Tondiraba jäähallis esinenud Loboda avaldas sotsiaalmeedias, et korraldaja Euroshow Group OÜ kadus koos rahaga ja polnud kõikidesse kohtadesse isegi lava organiseerinud.

Lauljanna teatab, et Tallinnast Riiga jõudes selgus, et korraldaja Teimuraz Topchiashvili on kadunud ja seda koos rahaga, mis muusikutele maksma pidi.

Ärilehe küsimuste peale vastas kontserdikorraldaja, et Loboda levitatavad väited on valed.

"Levitatav info Euroshow Grupi ja Teimuraz Topchiashvili ebakompetentsuse ja petturluse kohta on vale ning ei vasta tõele. Euroshow Grupi finantspartneri ja ja Svetlana Loboda esindajate vahel on olemas leping töötasude kohta. Selle kohaselt saab Loboda produktsioonikeskus garanteeritud summa pärast kontsertide toimumist," selgitatakse Ärilehele saabunud kirjas.

"Seoses tehnikateenuste olulise kallinemisega ning asjaoluga, et seda ei olnud võimalik katta, otsustati koos artisti administratsiooniga, et kontserdid Vilniuses ning Kaunases viiakse üle lähedastele kuupäevadele. Sellest teavitati ka piletioperaatorit ning kontserdisaali. Seejärel muutis artisti meeskond ühepoolselt kokkulepet ning tegi avalduse, et tuuri raames ei ole võimalik kontserte anda.