Suunamudijate platvorm Promoty kaasab investoritelt pool miljonit eurot

Kapitali kaasamise suur eesmärk on võtta sisse tugev positsioon Põhjamaade turul. „Tulenevalt ülikõrgest ostujõust on sealne konkurents inimeste tähelepanule võitluslik - suur hulk ühiskonnast saab lubada eksklusiivseid brände, eksootilisi reise ja muid luksuskaupu. Eriti erksalt paistab silma Skandinaavia, kus on maailma kõrgeimad reklaamikulud kontakti kohta. Kõrgete panuste tõttu on just neis riikides arenenud välja laiahaardeline suunamudijate ökosüsteem. Brändid tahavad eristuda ja suunamudijad pakuvad selleks võimalust. Siit ka otsus laieneda Põhjala suunal. Meie tehnoloogia pakub suurimat väärtust kõrgete tööjõukuludega küpsetel turgudel," rääkis ta.

Promoty klientideks on nii suurettevõtted kui agentuurid nagu Havas või Mediabrands. Mediabrandsi sotsiaalmeediaspetsialist Kelly Maltsaare sõnul on Promoty toonud suure muutuse suunamudijate turule. „Sobiva suunamudija leidmine on kiire ja mugav. Varem võis läbirääkimisteks kuluda nädalaid, nüüd jõuame koostöö alguseni päevadega," ütles ta.

Koha sõnul on ettevõtte osakute toomine avalikule turule loomulik samm ettevõtte arengus. „Avalik noteerimine annab võimaluse saada osa meie kasvust ja osakutega kaubelda. Meil kaasneb kohustus hoida investorid ettevõtte käekäiguga kursis. Selge kasvutrend võib äratada huvi ka klientides ja platvormiga liitunud suunamudijates, kes valdkonna arengutega hästi kursis," rääkis ta.