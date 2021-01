Suur aastakokkuvõte: kuidas muutis 2020. aasta kinnisvaraturgu? Kus toimus suurim muutus?

Turg taastus kevadisest šokist kiiresti

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul jooksis uusarenduste turg kevadel täiesti kokku - võrreldes jaanuari-veebruariga vähenes aprillis müügimaht 400 ühikult 40-le ehk uute objektide müügimaht langes kümme korda. Järelturu aktiivsus vähenes ligi kaks korda. Hinnad langesid kuni 10 protsendi võrra, seda nii järelturul kui uusarenduste puhul. Sügisel toimus turu taastumine ja tehinguaktiivsus on tänaseks kriisieelse ajaga võrdsel tasemel.

Ka Kinnisvara24 tegevjuht Katrin Aron kinnitas, et aasta alguses domineeris koroonast tingitud hirm ning tehingute aktiivus oli madal, kuid aasta lõpuks on kinnisvaraturg täielikult taastunud ning pigem iseloomustab seda heade pakkumiste nappus.

Uus Maa kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habali sõnul tõi kevadine järsk ja äkiline aktiivsuse langus kaasa ootuse, et nüüd näeme ka ulatuslikku hinnalangust. Ehkki kõige pessimistlikumad prognoosid lubasid enam kui 20-protsendilist hinnalangust, siis need ootused ei täitunud. Langus on tabanud peamiselt 1960.-80. aastatel ehitatud tüüpkorterite turgu, kus me oleme näinud keskmiselt 5-protsendilist hinnalangust.

Uute kodude nõudlus ja hinnad pole langenud

Katrin Aron tõi välja kinnisvaraportaalide statistika, mis näitab, et müügiobjektide pakkumine on oluliselt vähenenud ja nõudlus ületab kohati pakkumist. Kolmes Eesti suuremas kinnisvaraportaalis on kuulutuste arv langenud tänavu keskmiselt 11 protsenti, objektide ülevaloleku aeg kinnisvaraportaalides väheneb ning objektide keskmine hind on kõrgem kui eelmisel aastal.

Domus Kinnisvara juhatuse liige Toomas Vaks lisas, et kasvas Harjumaa uute korterite osakaal kõikidest tehingutest. Tipphetkedel moodustasid uusarenduste korterid pea poole korterite tehingute mahust, mis on väga suur erinevus võrreldes tavapärase olukorraga, sest reeglina moodustas uute korterite maht 20-25 protsenti korterite tehingutest. Põhjusena võib tuua asjaolu, et peale koroonakevadet vähenes pankade hinnangu alusel laenukõlbulike klientide osakaal ning seda valdavalt järelturu korterite segmendis. Püsima jäi ostjate osakaal, kes olid huvitatud uusarenduste korteritest.