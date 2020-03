Suur Eesti põllumajandustootja sai kriisi keskel hingetõmbeaega: Euroopa kohus peatas riigiabi kohese sissenõudmise

Ärileht kirjutas eelmisel nädalal, et valitsus on otsustanud koroonaviiruse keskmes nõuda ettevõttelt sisse enda aastatetaguste menetluslike vigade tõttu tekitatud riigiabi suurusjärgus pool miljonit eurot. Ettevõtte juhtkonna sõnul võib see aga olukorras, kus on oluline tagada ka Eesti toiduga varustatud, ettevõtte juba paari kuu pärast pankrotti viia.

Kuigi Tartu Agro on maaeluministeeriumile selgitanud, et praeguses eriolukorras võib nende kui stateegilise tähtsusega toidutootja käest riigiabi tagasinõudmisega seonduv kujutada ettevõttele suurt ohtu, tegi maaeluministeerium 27. märtsil ettevõtte suhtes Euroopa Komisjoni otsusele tugiendes riigiabi tagasinõude otsuse, andes Tartu Agro ärakuulamiseks vaid paar päeva.

Eelmisel teisipäeval saatsid ka Tartu Agro advokaadid Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari Anne Valberg ja Martti Peetsalu advokaadibüroost TGS Baltic Euroopa Liidu Üldkohtussse ka hagi, kus nõudsid ettevõtte nimel, et Üldkohus tühistaks Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse Tartu Agrole väidetava ebaseadusliku abi andmisega.

Põllumajandusettevõtet esindavaid advokaate saatiski Euroopa Liidu Üldkohtus edu. Nimelt otsustas Üldkohtu president oma eilse määrusega erakorraliselt peatada Euroopa Komisjoni otsuse selles osas, kus see näeb ette riigiabi viivitamatu tagasinõudmise. Üldkohus võttis arvesse COVID-19 pandeemiat ja sellega seonduvaid võimalikke tagajärgi riigi toiduainetega varustamisele.