Suur hinnamoondus: riik näitab ravimitele valesid hindu

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe väitel tuleneb dokumentides näidatav hinnapoliitika ravimituru konkurentsitingimustest.

"Esiteks pole see tabel, mida te vaatate, väga ametlik tabel. Me hakkasime seda aastaid tagasi pidama, kui selgus, et arstidel on vaja infot, millistel tingimustel üht või teist ravimit võib välja kirjutada. Selles tabelis on üle 2500 rea ja inimene teeb seda tabelit. Kui seal on vigu, siis nii võib juhtuda," põhjendas Laidmäe hinnaerinevusi Õhtulehele.

