SUUR INTERVJUU | Ametist lahkuv Valdur Laid: maksu- ja tolliameti karmim pool peab jääma

2017. aasta juunis, kui Valdur Laid (51) maksu- ja tolliameti juhi kohale asus, ütles ta, et plaanib sellele kohale jääda paariks aastaks. Just nii pika konkurentsikeeluga ta 2016. aasta lõpus Telia Soome haru juhi kohalt lahkus. Ent kahest aastast sai üle kolme. Alles selle aasta juuli alguses teatas ta, et lahkub 1300 töötajaga riigiameti juhi kohalt ja naaseb erasektorisse. Homme on tema viimane tööpäev. Kuhu pikka aega Eestis ja Soomes suurettevõtteid juhtinud Laid pärast 15. septembrit siirdub, jääb ka tema lahkumise hetkel saladuseks. Ent ta tunnistab, et valik on tehtud. Avalikkus saab sellest teada siis, kui on õige aeg.

Jõudsite olla maksu- ja tolliameti juht natuke üle kolme aasta. On see pikk või lühike aeg?



Nii suures organisatsioonis – maksu- ja tolliameti tegevusvaldkond on ikkagi väga lai, siin töötab üle 1300 inimese ja see mõjutab Eesti inimeste-ettevõtete igapäeva – on alati asju, mis jäävad pooleli, ja on asju, mille üle rõõmu tunda. Ise arvan, et minu jaoks oli paras aeg.