SUUR KÜSITLUS: euroala majanduse olukord läheb tuleval aastal kehvemaks

Majandusleht märgib, et tavatul rahapoliitikal on negatiivsed kõrvalmõjud ning osa analüütikuid kardavad, et keskpangal ei ole enam vahendeid edasise aeglustumisega võitlemiseks. Nii usub suurem osa analüütikutest, et vaatamata nõrgenevale majandusele ei lõdvenda keskpank rahapoliitikat ning ka Saksamaa tõenäoliselt eelarveturgutusteks survet ei avalda.

34st küsitletud analüütikust arvas vaid üheksa, et intressimäärasid aasta jooksul veel langetatakse. 24 arvab, et muutusi intressimäärades ei tule ning üks analüütik prognoosis, et keskpank tõstab intressimäärasid.

Pooled analüütikutest usuvad, et keskpank jätkab igas kuus 20 miljardi euro eest võlakirjade ostmist kogu aasta vältel. Kümme analüütikud arvab, et programmi kas vähendatakse või see lõpetatakse ning kuus analüütikut prognoosib, et võlakirjaostuprogrammi laiendatakse.

Londoni ärikooli majandusprofessor Lucrezia Reichlin toob euroala majanduse suurima riskina välja kaubandusega seotud riskid nii USA ja Hiina suhete kui ka Brexitiga seoses. Samuti võivad tema sõnul probleeme tekitada Itaalia poliitilised riskid.