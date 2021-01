SUUR LUGU | Ida-Virumaa tulevik kaalukausil. Põlevkivi ei pruugi kunagi pildilt kaduda

Ida-Virumaa tulevik on kaalukausil. Euroopa Liidu seatud kliimaeesmärgid ja nafta maailmaturu hinna kõikumised on tekitanud kõheda tunde - mis saab ligi 4800 põlevkivisektorisse alles jäänud töökohast? Sarnaseid paiku on peaaegu igas Euroopa Liidu riigis, olgu need siis kivisöekaevanduse piirkonnad või ahnelt „musta" energiat tarbivad suurtööstused. Üleminekuks puhtale ja CO 2 -vabale elule on liit lähiaastatel kulutamas sadu miljardeid eurosid. 340 miljonit tuleb Eestile ja valitsus otsustas kogu raha suunata just Ida-Virumaale (ajakirja ilmumise järel on selgunud, et Ida-Virumaa ei pruugi kogu summat siiski endale saada - T.S.).

Mis võiks maakonnast saada? Millised on ohud ja võimalused?