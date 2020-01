SUUR LUGU | Toiduainetööstused ei taha, et sa seda loeks. Kuidas sajanditagune katse on inimesi täielikult ära lollitanud

Aga kõik see ei toonud kaasa oodatud muutusi inimeste tervises. See läheb hoopis kokku ajaloo dramaatilisima rasvumise kasvuga. 1975. kuni 2016. aastani kasvas rasvumine üle maailma kolm korda. Seda ütleb WHO. Umbes 1,9 miljardit täiskasvanut on ülekaalulised. Ja kasvanud on ka kardiovaskulaarsete haiguste esinemise sagedus - neist sai suremise peamine põhjus üle maailma. Teise tüübi diabeedi esinemissagedus on võrreldes 1980nda aastaga enam kui kaks korda kasvanud. Seda haigust seostatakse otseselt elustiili ja dieediga.

Kuidas Mehhiko rasvus

Lapsena oli Camacho terve, sportlik ja talle meeldis jalgpalli mängida. Kuid 10 aastaselt, aastal 1988, oli ta üks paljudest Mehhiko lastest, kes oli ülekaaluline. Aktiviseerunud kaubandussuhted USAga tähendasid, et riiki jõudsid odavad kommid ja magusad kihisevad joogid. Seda protsessi kutsutakse Mehhiko „Coca-koloniseerimiseks". Camacho meenutab, et ta muutus üleöö paksuks. 2013. aastal võttis Mehhiko Ameerikalt üle maailma kõige ülekaalulisemate inimestega riigi tiitli. Et sellega võidelda, hakkasid valitsused üle maailma veelgi enam propageerima kalorite lugemist.

WHO ütleb, et fundamentaalne ülekaalulisuse põhjus on kalorite tarvitamise ja nende kulutamise tasakaalust väljas olek. Sõnum on ühene: lugege ja tarbige vähem kaloreid. Valitsused on teinud kohustuslikuks, et igale poole peab panema kaloriinfot, et inimesed saaks teha „informeeritud ja tervislikke otsuseid." Eksperiment, mida tegi 19. sajandil USA teadlane, on siiani au sees ja keegi ei tundu küsivat, kas see ka vett peab. Ometi on sellele üles ehitatud meeletu äri - kalorite lugemisega seotud äri.

Tegelikkus kordades keerulisem

Kuidas aga toidutootjad teavad kalorite sisaldust nii täpselt? Camacho ühe lemmikpitsa tükk sisaldab 248 kalorit, mitte 247 või 249. Samas on kalorite arv toidupakenditel ja restoranimenüüdes pidevalt vale. Tuftsi Ülikooli toitumisteadlane Susan Roberts leidis, et toidupakenditel eksitakse kalorite arvu esitades keskmiselt 8 protsendiga. On ka neid juhtumeid, kus pannakse mööda 70 protsendiga.

Aga see ei ole kindlasti ainus probleem. Kaloreid arvutatakse sel moel, et vaadatakse, kui palju soojust toiduaine välja annab, kui seda ahjus soojendada. Aga inimkeha on palju keerulisem kui ahi. Laboris põletades eralduvad kalorid sekunditega. Päriselus võtab toidu teekond taldrikult tualetipotti aega keskmiselt päeva. Sõltuvalt inimesest võib see aga olla kaheksast tunnist 80 tunnini. Süsivesiku kaloril ja valgu kaloril on mõlemal võrdne arv talletunud energiat ja need käituvad ahjus sarnaselt. Kuid kui need samad kalorid panna inimkehadesse, siis need käituvad väga erinevalt.

Faktoreid väga palju