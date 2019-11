Suur muutus: tuludeklaratsioon tuleb esitada alles aprillis

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri ütles, et uue korraga jääb tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtajaks üks päev – 1. oktoober.

Tabri selgitas Ärilehele, et enammakstud tulumaksu tagastus hakkab ka edaspidi toimuma nii, et kellel on kõik korras, see saab kiire tulumaksu tagastuse. Kui varasemalt oli tulumaksu tasumise tähtajaks ka 1. juuli, siis saavad inimesed nüüd aega juurde ja tasumise ning tagastamise tähtajaks jääb 1. oktoober.

Deklaratsioonide esitamine avatakse jätkuvalt veebruari keskpaigast, selles osas midagi ei muutu.

Peamiseks seadusemuudatuse põhjuseks oli Tabri sõnul see, et välismaalt ei saadud oma tulude tõendeid veel märtsiks kätte, vaid need laekusid alles aprillis. Samuti annab seadusemuudatus ametile võimaluse hajutada teenindusbüroos koha peal käivate inimeste arvu 1,5 kuu pealt 2,5 kuu peale.