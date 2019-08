Suur nõudlus ja pakkumise vähenemine pumpab kinnisvara hinda üles

Teiseks on Tallinna mahu vähenemise kõrval arendustegevus endiselt optimistlik, seda just keskustest kaugemal, kus hinnatase on madalam. Sel ja järgmisel aastal valmivad uued korterelamud Kuressaares, Rakveres, Viljandis ja Võrus, mis kindlasti mõjutavad positiivselt statistikat. Seega on vägagi tõenäoline, et mediaanhind võib ajutiselt kiireneda, enne kui ta uuesti aeglustub.

Tallinnas pakkumine väheneb, aga kuna aga nõudlus on jäänud samaks ning laojäägi realiseerimine on kiirenenud, on eriti äärelinnas, kus laojäägi realiseerimine on tavaliselt kiirem, uusarenduste pakkumishind kasvanud mullusega võrreldes ligi 200 EUR/m2. Kiire kalkulatsioon näitab, et tehingute mediaanhind, mis Tallinnas oli nii juunis ja juulis üle 1900 EUR/m2, võib kerkida isegi kuni 2100 EUR/m2.

Tartus aktiivne juuli

Tartus oli uusarenduste keskmisest suurema mõju tõttu juuli aasta aktiivseim kuu – esialgsetel andmetel sõlmiti 186 korteri ostu-müügitehingut, mille mediaanhind oli 1456 EUR/m2. Võrreldes mullusega on tehingute aktiivsus pärast eelmise aasta tugevat tõusu püsinud esimesel seitsmel kuul stabiilsena – ligi 30 tehingut, mediaanhind on suurenenud 75 EUR/m2, saavutades taseme kuni 1434 EUR/m2.

Tallinna ja Tartu kõrval on ka Pärnus ja Narvas võrreldes mullusega tehingute arv suurenenud.

Pärnus tehingute arv eelmisel aastal teatavasti langes, tänavu on hakanud realiseeruma pikaajalisemad projektid ning aasta esimese seitsme kuuga on sõlmitud rohkem tehinguid kui 2017. aasta samal ajal. Aasta esimese seitsme kuuga sõlmiti Pärnus 538 korteritehingut - 70 võrra rohkem kui 2018. aastal, tehingute mediaanhind oli 1247 EUR/m2 - 53 eurot rohkem kui 2018. aastal.

Narvas on aga tehingute arv jäänud viimased aastad ühte ja samasse auku pidama, tehingute mediaanhind langeb aga endiselt. Esimese seitsme kuuga sõlmiti Narvas 427 korteritehingut, mida on 23 rohkem kui 2018. aastal ning tehingute mediaanhind oli 382 EUR/m2, mis on 13 EUR/m2 vähem võrreldes 2018. aastaga.