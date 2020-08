Suur peretüli. Väike linnake ootab hinge kinni pidades, milline on tulemus

Swarovski kristalle on seostatud jõukuse ja luksusega, kuid nende viimaste aastate tegemised on perekonnas tekitanud lõhe. Kusjuures me räägime ligi 200 pereliikmest, kes elavad nii Austrias kui Šveitsis. Äri on seni teinud rõõmsaks nii pere ennast, aga ka pisikese Austria linnakese Wattensi inimesi. Just selles alpilinnas asub üks firma olulisi tehaseid ja nende peakorter.

Swarovskitel on raske aeg. Sel aastal on käive kukkunud kolmandiku võrra 2 miljardi euro peale. Välja on hõigatud 6000 töökoha kaotamisest. Perel on oht ka oma osalust kaotada, kui uue juhi börsile mineku plaan peaks teoks saama. Teine variant on leida strateegiline partner.

Vaidluse kese peitub selles, et uus juht Robert Buchbauer, kes on ise Swarovski klanni liige, soovib täielikult ümber pöörata ettevõtte suunda.

"Swarovski kristallid 10-eurosel T-särgil ei aita kaasa meie kasumlikkusele ja need teevad haiget meie brändile," ütleb mees.

Paljud perekonna liikmed on aga šokis, sest ehkki nad ütlevad, et firma vajab muutusi, arvavad nad, et justnimelt massidesse peaks nad enam tüürima. Samal ajal on oluliselt muutunud tarbijate käitumine. E-kaubanduse meeletu populaarsuse kasv on muutnud aina mõttetumaks tuhandete poodidega võrgustiku pidamise. Kõike seda soovib uus juht lammutama hakata. Et kulusid kokku hoida. Eelkõige aga tahab ta, et Swarovski saaks taas luksusliku brändi tiitli tagasi.

Swarovski on justkui raamatunäide ohust, mis kaasneb globaliseerumisega. Nad on Austria väikelinnast kiiresti laienenud üle maailma. Nende poed kaubanduskeskustes ja lennujaamades on koroonapandeemia tõttu suuresti maha jäetud.

Tegevjuht ütleb, et kui Swarovski soovib alles jääda, siis peavad nad tegema vähem, aga eksklusiivsemaid tooteid. Lisaks oluliselt vähendama 3000 butiigist koosnevat poodide arvu.

Buchbauer peab saama osanike nõusoleku, et muutused ellu viia. Ta ise arvab, et see ei ole nii raske, kuid perekond on suures tülis ja tõenäoliselt saab see olema keeruline.

Samal ajal on väikelinna 4800 hästi makstud töökohast juba 1800 kadunud. Kristalli-impeerium on linnakeses väga tähtsaks tööandjaks. NAd pakuvad lisaks heale palgale ka tasuta lapsehoidu, elupindu ning laenutoetust töötajatele. Wattensis asub ka kristalli-maailm, mis on pisikesse kohta toonud miljoneid inimesi.