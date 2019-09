Suur pettumus: Tallink loobus konkureerimast maailma kuumimale alkoholimüügi lepingule

Singapuri Changi lennujaama alkoholi- ja tubakatoodete kontsessioonile tegid pakkumise kolm juhtivat reisimüügiettevõtet, kelle seas aga polnud varem eeldatud Tallinki, teatas Moodie Davitt. Oma pakkumise tegid Lõuna-Korea Lotte Duty Free ja Shilla Duty Free ning Saksamaa Gebr Heinemann. Võitja saab lepingu, mis kestab 9. juunist 2020 kuni 8. juunini 2026.

Loobumisest rääkides kasutas eestlaste juhitav laevafirma sama taktikat nagu ka konkursile mineku kava selgitades. „Me ei saa seda teemat kommenteerida,” ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. „Anname oma otsustest ja arengutest börsifirmana teada siis, kui on konkreetsete tehtud otsuste või planeerintud arengute kohta infot jagada.”

Mõned neist osapooltest olid juba juulikuus The Moodie Davitt Reportile öelnud, et nad on lepingu finantsriskide pärast mures ja tõenäoliselt ei tee pakkumist.

Kaalul oli äri, mille mulluseks käibeks oli 430 miljonit dollarit. Ligi 400 miljonit dollarit sellest teenitakse väljuvate lendudega. Tubakatoodete müük toimub ainult väljuvatele lendudele. Kanged alkohoolsed joogid moodustasid umbes 61% lahkujate müügist, veinid ja šampanjad umbes 7% ning tubakas umbes 32%. Saabunud toodetes moodustas piiritusjoogid umbes 74%, ülejäänu tuli veinidest ja šampanjast.

Konkursi võitu võib pidada peaauhinnaks maailma kõige uhkema lennujaama näol ja mis on järjekindlalt oma veinide ja kangete alkohoolsete jookide ning tubakapakkumiste poolest oma klassi parim. Kuid see auhind ei tule odavalt, sest lisaks kontsessioonitasule tuleb välja käia ka 20 miljoni dollari suurune algdeposiit ja sellega seotud pangagarantiid ning toob kaasa suuri kapitalikulusid kogu lepingu kehtivuse ajal.