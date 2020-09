Suur Saksa autotootja välistab laienemise kodumaal, kuid teeb seda Hiinas

Saksa autohiid Daimler on otsustanud, et olukorras, kus tuleb automüügi numbrite languse tõttu oma kulud uuesti kriitilise pilguga üle vaadata, ei suurenda ettevõte tootmisvõimsusi oma kodumaal, Saksamaal, kirjutab Financial Times.

Daimleri grupp, kuhu kuulub ka Mercedes-Benz, ja mis on Saksamaa vanim autotootja, on tänases keerulises olukorras hoopis otsustanud keskenduda Hiina turu kasvatamisele, märkis ettevõtte tegevjuht Ola Kallenius. Ühtlasi võib ettevõte suurendada investeeringuid ka USA-s, kuna tahab lähtuda sellest, et tehased oleks võimalikult lähedal sihtturgudele.

Mõned päevad enne Daimleri tegevjuhi usutlust Financial Timesile andis näiteks Saksa autovaruosade tootja Continental teada, et lisaks varasemalt välja öeldud 20 000 töökohale on täiendavalt veel 10 000 töökohta koroonast põhjustatud olukorra tõttu ohus.

Saksa autotööstus on pikalt olnud Euroopa suurima majanduse selgrooks ja see annab otseselt tööd 815 000 inimesele, kaudselt sõltub autotööstusest 2,2 miljonit töökohta. Juunis teatas Saksamaa metallitööliste ametiühing, et Saksamaal on koroonapandeemia tõttu autotööstust tabanud tagasilöökide tõttu ohus vähemalt 80 000 töökohta.

Kümned tuhanded töökohad olid koondatud juba enne koroonapandeemiat, kuivõrd autotööstused pistsid juba mõnda aeg rinda liiga kiiresti kasvavate kuludega, mis kaasneb bensiiniautode tootmiselt elektriautode tootmisele üleminekuga.

Erinevalt Saksamaa ja kogu maailma suurimast autotootjast Volkswagenist, kelle töötajatest 40% on Saksamaal, on Daimleri üle 300 000 töötajast üle poole kodumaal, kus palgatase on oluliselt kõrgem kui Ida-Euroopas või Aasias.

Neist umbes 130 000 töökohta peaks olema tagatud aastakümne lõpuni tänu ametiühingu ja ettevõtte varasema tegevjuhi Dieter Zetsche vahelisele kokkuleppele 2017. aastal. Samas hakkas juba mullu Mercedeste läbimüük langema, olles 15% aasta varasemast madalam. Küll aga müüsid Saksamaa autotoojad Hiina 700 000 autot, mis ületab kahekordselt Mercedeste mulluse läbimüügi.

Daimleri tegevjuht, kes on juba varasemalt andnud märku, et ka Mercedeste tootmine peab minema sihtturgudele lähemale, tõdes nüüdki, et tööjõukulud on Saksamaal kõrgemad, mistõttu tuleb Daimleril rohkem rõhku panna tööjõu tootlikkuse tõstmisele.