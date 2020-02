SUUR TEHNOLOOGIATÜLI | Tuntud Eesti ettevõtet süüdistav Esen Bulut: nad arendasid meie teenuse koopiat meie selja taga Tanel Saarmann reporter RUS

Kollaaž

Eelmisel nädalal tuli avalikus äritüli kahe Eesti ettevõtte vahel. Ühte veavad türklastest Eesti e-residendid, teine on e-residente Eesti aitav Xolo. Ärileht intervjueeris mõlemat osapoolt, et aru saada, kust must kass läbi on jooksnud. Selge see, et lõpliku otsuste teeb selles asjus kohus. Allan Martinsoni sõnul on isegi positiivne, et selline vaidlus on tekkinud. Siis saavad ka politsei ja prokuratuur aimu, milline on idufirmade siseelu ja kuidas seal teenuseid välja töötatakse.