Suur tunnustus. Eesti firma võitis Euroopa suurimal ettevõtluskonkursil innovatsiooni auhinna

Elcogen on 2001. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis toodab maailma kõige tõhusamaid kütuseelemente. Kütuseelemendid on uue põlvkonna puhta energia tootmise tehnoloogia, mis võimaldab toota elektrienergiat ilma kütuseid põletamata. Elektri tootmine kütuseelementide abil on oluliselt tõhusam, ohutu ja selle käigus ei vabane saasteaineid. Lisaks on kütuseelementidega võimalik toota „rohelist" vesinikku, millel nähakse olulist rolli energia salvestamise tulevikus. Kütuseelementide tehnoloogia on kesksel kohal Euroopa ja globaalses energiastrateegias, mille eesmärk on vähendada fossiilkütuste kasutamist ja piirata CO₂ heitkoguseid.

Mis võistlus on Euroopa ettevõtlusauhinnad?

Euroopa ettevõtlusauhinnad on üks maailma suurimaid ja hinnatumaid piiriüleseid, sektoritevahelisi ettevõtluskonkursse. Selle peamine eesmärk on toetada ja arendada Euroopas tugevamat, edukamat, innovaatilist ja eetilist äriringkonda, kuna ettevõtetel võtmeroll kogu maailmas esinevate oluliste probleemide lahendamisel. Euroopa ettevõtlusauhinnad on toimunud juba 12. aastat. Sel aastal osales konkursil üle 150 000 ettevõtte 33 riigist.