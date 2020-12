SUUR ÜLEVAADE | Aasta oodatuim prognoos. Julged ennustused, mille järgi tulevikku vaatavaid investeeringuid teha

Esmalt aga sellest, mida Saxo Bank 2020. aastaks prognoosis. Arvestama peab, et prognoos on eelkõige mõeldud olema meelelahutuslik ja pakkuda mõtteainet. Seda ei saa võtta puhta kullana. Niisiis ei ole Euroopa Keskpank alla andnud ja intressimäärad ei ole tõusnud nagu Saxo prognoosis. Demokraadid võtsid Valge Maja tagasi, see läks täkke, aga mitte nii selgelt nagu prognoos ütles. Senat jäi Vabariiklastele. Ungari ei väljunud Euroopa Liidust, kuid nad võivad koos Poolaga leida end väljaspool Euroopa Liidu COVID-19 taasterahastust.

Tuleb veel rõhutada, et tegemist ei ole Saxo Banki ametlike prognoosidega 2021. aasta osas. Need on mõeldud hoiatamaks investoreid, et nad ei paneks raha pikas perspektiivis valesse kohta. Samas on just sündmused, mis enim maailma raputava, need, mida tavaprognoosides ette ei nähta.