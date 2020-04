SUUR ÜLEVAADE | EAS avalikustas oma toetuste sisu. Kes leevendust saavad ja kes mitte?

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta.

Tingimus on ka, et ettevõttel puudusid ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas 12. märtsi 2020. aasta seisuga.

Loe täpsemalt siit.

Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamine, kogueelarve 7 miljonit eurot

Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud toitlustusettevõte, kelle EMTAK kood on i56 (välja arvatud muu toitlustamine i5629) ja kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu

Toetuse eesmärk on toitlustusettevõtete COVID-19 kriisi kahjude leevendamine. Taotlemise avame peale toetuse määruse jõustumist mai alguses.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot

Maksimaalne toetuse summa on 30 000 eurot

Toetuse suurus saab olla kuni 20% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 eurot

Kui toitlustusettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 20% tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 eurot

Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2000 eurot, siis toetust ei maksta

Ka siin on oluline välja tuua, et ettevõttel ei tohi olla ajatamata võlgnevusi riiklike maksude osas, mis on tekkinud varem kui 12.03.2020. a.

Loe täpsemalt siit.

Reisiettevõtjate kahjude hüvitamine, kogueelarve 4 miljonit eurot

Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud äriühing, kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK kood on N79) ja kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu