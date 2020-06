SUUR ÜLEVAADE | Hipodroomi needus: Tallinnas laiuv hiigelkrunt on ahvatlenud värvikaid tegelasi ja tekitanud skandaale pea sada aastat

Ann-Marii Nergi Tanel Saarmann

Tallinna linnapildis, Hipodroom

Tallinna hipodroom laiub megasuurel maa-alal väga magusas kohas keset linna. Võib tunduda isegi imelik, et sellises kohas on toimuvad veel tänapäevalgi hobuste võiduajamised ning paiknevad päevinäinud hobusetallid. Ajalugu näitab, et edukas on hobuste võiduajamise äri olnud vaid periooditi. Viimasel ajal käivad seal vaid üksikud entusiastid. Aastate jooksul on ala põhjustanud mitmeid vaidlusi ja skandaale.



Tänaseks Baltikumi ainus tegutsev hipodroom koos hobustega on peagi kolimas Sauele. Kompleksi ajalugu ulatub saja aasta taha, aga ligi on see tõmmanud värvikat seltskonda. Ja seda sõna otseses mõttes kuni tänaseni välja.