SUUR ÜLEVAADE | Kui palju vara on Ratase teise valitsuse ministritel – kel on mitu väikelaeva, kes teenib dividenditulu ja kel on kõige suurem laenukoorem?

Aprilli lõpus maksuametile esitatud majanduslike huvide deklaratsiooni järgi oli Ratase möödunud aasta kogusissetulek 64 001,58 eurot. Ühtegi teist sissetulekuallikat tal peale peaministri ameti ei olnud. Ratasele kuulub neli kinnistut. Tallinnas kuulub talle ainuisikuliselt üks korter ning eramu Nõmmel, Hiiumaal on ta kas kaas- või ühisomanik kahel kinnistul Luidja külas.

Sõidukitest on Ratase nimele liiklusregistrisse kantud 1999. aastast mootorratas Yamaha ning möödunud aastast mahtuniversaal Citroen Jumpy Spacetourer. Varalisi kohustusi ehk laene, mis ületaks üle 2160 euro, Ratasel ei ole.

Üheski ettevõttes Ratas osanik ei ole. Creditinfo andmetel on ta seotud juriidilistest isikutest vaid Eesti Keskerakonnaga, kus ta kuulub juhatusse, ja MTÜ-ga Perega Koos. Viimane on asutatud natuke rohkem kui kaheksa aastat tagasi, 2011. aasta aprilli alguses ning selle tegevusalaks on märgitud mujal liigitamata sporditegevus. MTÜ asutajateks on Ratas koos Risto Hallanguga.